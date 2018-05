Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pomněnkový den v Pardubickém kraji

KRAJ - I v našem kraji jsme se připojili k projektu s názvem Pomněnkový den.

Pomněnkový denJelikož pátrání po dětech ani v našem kraji nepatří mezi neobvyklá oznámení, která na linku 158 přijímáme, vydali se v rámci tohoto projektu do ulic i naši preventisté. Soustředili se hlavně na místa, kde se pohybují rodiče a dospělí dopravázející malé děti. Právě takovému doprovodu předali několik základních informací o tom, jak v případě "ztráty" dítěte postupovat.

Možná že už někdo z vás zažil okamžiky hrůzy, kdy se vám dítko na malou chvíli ztratilo z dohledu a začala vás popadat panika. Právě pro tyto okamžiky je důležité využít a respektovat pár základních rad, jak se zachovat. Tyto body jsou vyjmenovány na přebalu určenému pro knihy, který každý oslovený dospělý od preventistů obdržel.

Jak v takovém okamžiku ve zkratce postupovat?

- zachovat klid, uvědomit si, že se může pouze schovávat

- zkontrolovat nebezpečná místa

- zkontrolovat místa kde bylo napolsedy

- informovat příbuzné, přátele, známe i sousedy...

- pokud se nenašlo, oznámit pohřešování na policii

Co je to pomněnkový den, proč vznikl a co je jeho cílem, o tom se dočtete v článku kpt. Ivany Nguyenové z policejního prezidia zde: http://www.policie.cz/clanek/pomnenkovy-den-522189.aspx

por. Bc. Eva Maturová

tisková mluvčí

25. května 2018

