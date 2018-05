Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pomněnkový den v Olomouci

Dne 25. května 2018 se policisté v Olomouci zapojili do projektu „Pomněnkový den“. Jedná se o mezinárodní den pohřešovaných dětí, který připadá právě na tento den a je nejen připomínkou pro rodiče, kterým jejich potomci beze stopy zmizeli, ale také upozornění veřejnosti na časté případy pohřešovaného dítěte či dítěte na útěku. Akce proběhla v dopoledních hodinách v dětské zóně Amazonie, která je součástí NC Olomouc CITY.

Smyslem tohoto projektu je upozornit širokou veřejnost na mezinárodní den pohřešovaných dětí, o jehož existenci má povědomí pouze její malá část. Paralelním cílem projektu je také prevence i osvěta týkající se vedení efektivní komunikace s policejními orgány v případě pátrání po pohřešované osobě, a to jak mezi veřejností, tak mezi samotnými rodiči. Záměrem policistů je především sdělit rodičům, jak efektivně reagovat v případě pohřešování dítěte, zdůraznění důležitosti poučení rodičů směrem k dítěti o chování v případě, že se ztratí a v neposlední řadě nutnost rychlého a účinného přenosu informací mezi policií, rodiči, veřejností a dalšími subjekty, který je klíčový pro úspěšné nalezení pohřešovaného dítěte.

Jedním z dílčích cílů je rovněž propagace stránky www.pomoztemenajit.cz a to prostřednictvím preventivně propagačních předmětů za účelem vzbuzení zájmu široké veřejnosti o tuto problematiku. Tyto byly v průběhu akce předávány osloveným rodičům a dětem.

V Olomouckém kraji evidují policisté za období posledních pěti let celkem 139 pohřešovaných nezletilých dětí a 239 mladistvých. V pěti případech byl využit institut „Dítě v ohrožení“, který je součástí Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech, což je systém vyvinutý za účelem rychlého a úspěšného nalezení pohřešovaných dětí, který počítá se zapojením široké veřejnosti do pátrání.

Od začátku roku 2018 evidujeme na teritoriu Olomouckého kraje celkem 9 případů pohřešovaných nezletilých dětí, z nichž jedno pohřešování aktuálně stále trvá, a 18 případů pohřešovaných mladistvých.

Ze statistických údajů vyplývá, že se v drtivé většině případů podařilo pohřešované děti vypátrat nejpozději do následujícího dne. Nejčastějšími důvody pohřešování dětí v kraji je útěk z domova, jehož motivem je především záškoláctví či jiné problémy ve škole, důsledky jednání rodičů spočívající např. v zákazu stýkat se s kamarádkou či kamarádem dítěte, rovněž to často bývá důsledek probíhajícího jednání s OSPOD týkajícího se nařízení ústavní výchovy.

Na území Olomouckého kraje naštěstí neevidujeme žádný případ dlouhodobě pohřešovaného dítěte. S ohledem na blížící se konec školního roku a s tím souvisejícím předáváním vysvědčením dětem policisté rovněž upozornili rodiče na možný důvod útěku jejich dítěte z domova kvůli špatným školním výsledkům, přestože útěky dětí kvůli špatnému vysvědčení nejsou v posledních letech v Olomouckém kraji trendem.

Historie pomněnkového dne:

25. května 1979 zmizel v New Yorku na cestě do školy šestiletý Etan Patz. V následujících letech začaly nejrůznější organizace připomínat tento den v souvislosti se zmizelými dětmi a v roce 1983 označil prezident USA Ronald Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí. Jako mezinárodní den se začal připomínat od roku 1986. V Evropě se připomíná od roku 2002. V České republice se tento den zdůrazňuje jako tzv. pomněnkový den od roku 2004.

pprap. Mgr. Lenka Vanková

25. 5. 2018

