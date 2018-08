Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pomáhají a chrání s AED

KRAJ: Spolupráce se ZZS JmK má pozitivní dopad.

Policisté v Jihomoravském kraji stále častěji (letos již 190) vyjíždí i k zásahům zdravotnického charakteru zejména proto, že naše hlídky jsou neustále v terénu a jsou tedy využívány jako tzv. „FIRST RESPONDER“. Klademe proto větší důraz na výcvik v této oblasti a rovněž i výstroj, výzbroj a další materiálně technické vybavení těchto policistů, mezi něž patří právě i AED, doznává v poslední době výrazných změn, potřebných ke zkvalitnění služby občanům.

Ředitel KŘP JmK plk. Leoš Tržil na dnešní tiskové konferenci vyzdvihnul spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jmk a zdůraznil 36 zachráněných osob (poslední případ Židlochovice), ke kterým nejdříve přispěchali policisté a měli tak zásadní podíl na jejich záchraně při vážné zdravotní indispozici. Ředitel ZZS JmK Ing. Milan Klusák sdělil, že do projektu v kraji zapojeno celkem 150 defibrilátorů (policie, hasiči, veřejná místa s velkou koncentrací osob, nákupní centra apod.) a vyzdvihl jedinečnost projektu v rámci ČR.

Spolupráce se ZZS JmK:

Školení policistů – „urgentní laická“ pomoc

Krajské ředitelství policie Jmk momentálně disponuje sedmi instruktory, kteří jsou vyškoleni k vzdělávání policistů v oblasti poskytování první pomoci. Tito lektoři absolvovali potřebné kurzy a školení a jsou pod odborným vedením Zdravotnické záchranné služby. Do projektu je především zařazeno 500 policistů, kteří jsou těmito lektory soustavně vzděláváni. Jde o policisty z prvosledových hlídek, z brněnského oddělení hlídkové služby i obvodních oddělení v kraji. Obsahem zdravotnické přípravy je „urgentní laická pomoc“, což znamená zvládnutí především život zachraňujících úkonů do příjezdu zdravotníků v řádu několika prvních minut. Policisté si během 5 osmihodinových kurzů procvičují zejména resuscitaci a používání AED a to nejen u dospělých, ale i dětí. Kromě resuscitace jsou seznamováni také se stavy, kde je nutné okamžité poskytnutí pomoci, které může právě zástavě oběhu zabránit. Získané znalosti pak upevní během odborné stáže přímo s posádkou Zdravotnické záchranné služby.

Inspektor provozu ZZS součástí hlídky (velká opatření)

V rámci vzájemného propojování činností IZS jsou inspektoři provozu ZZS JmK v rámci důležitých opatření veleni do společných hlídek s policisty. Taková osádka pak působí jako podpora obou složek při řešení situací vyžadující organizační i odbornou součinnost. V rámci Grand Prix ČR 2018 bylo takto ušetřeno např. několik tzv. marných výjezdů zejména ZZS v situacích, kde je dovolávána policií posádka ZZS (např. se jedná o podnapilé osoby). Také v případě vzniku vážnější nebo i mimořádné události jsou připraveni řešit je na úrovni prvotního koordinačního velení i zásahu (zdravotnické vybavení).

Projekt AED

V současnosti jihomoravští policisté využívají 75 automatizovaných externích defibrilátorů, které byly pořízeny z vlastních prostředků, z projektu zvýšení akceschopnosti policie, výpůjčkou od ZZS JmK a z projektu Složky IZS zachraňují životy s AED.

mjr. Mgr. Pavel Šváb, 22.8.2018

Videozáznam z tiskové konference ke stažení zde.

