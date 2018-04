Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Česko-polská hlídka opět v akci

RYCHNOVSKO - Přes obce se jezdí rychle.

Na další společnou hlídku se vypravili rychnovští dopravní policisté spolu se svým polským kolegou. Ke dvěma událostem, poblíž průmyslové zóny, vyjížděli i policisté se skupiny dopravních nehod.



Dopravní hlídka se zaměřila na dojezdovou trasu od polsko-českých hranic až do Kvasin, kam do průmyslové zóny za prací směřuje mnoho řidičů z okolí i sousedního Polska. Policisté mapovali dopravní situaci od Olešnice v Orlických horách až do míst Solnice - Kvasiny - Lipovka přes obce, které leží na trase. Řidiči nejezdí jen jedinou cestou, k rychlému dopravení se na směnu si vybírají i komunikace, kde předpokládají, že doprava je minimální. Pak často jezdí daleko rychleji, než jsou povinni a ohrožují tak nejen chodce v dotčených vesnicích. Společná hlídka včera při kontrole u sedmi řidičů zadokumentovala překročení povolené rychlosti. V blokovém řízení tito řidiči za přestupky zaplatili celkem více než 8.000 korun.

Kolegové z rychnovského Dopravního inspektorátu vyjížděli v 14:50 k dopravní nehodě mezi Chábory a Dobrušku. Polský řidič nákladního vozidla zn. Iveco se speciálním přívěsem na převoz vozidel zn. Rolfo s naloženými novými auty zn. Škoda Kodiaq vyjel s tahačem částečně vpravo mimo silnici, kde se pravá strana přívěsu střetla se stromem. Řidiči se manévrem podařilo vrátit se zpět na vozovku, ale za ním jedoucímu řidiči osobního auta zn. Škoda Fabia kameny odlétávající z příkopu poškodily čelní sklo. Škoda této dopravní nehody je vyčíslena na 825.000 korun.

V příkopu poblíž průmyslové zóny skončil včera dopoledne i řidič nákladního vozidla zn. Daf s návěsem, jedoucí rovněž po silnici č.I/14, a to od Solnice směrem na Lipovku. Na přímém a přehledném úseku řidič najel na pravou krajnici, a ta ho stáhla do příkopu. Škoda této havárie je vyčíslena na 1 210.000 korun. V obou případech naštěstí nedošllo k žádnému zranění osob a ani jeden z řidičů nebyl pod vlivem návykových látek.



por. Mgr. Alena Kacálková

25. dubna 2018

