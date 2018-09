Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policistu ocenil policejní ředitel

ŽĎARSKO: Rychlá pomoc policisty zachránila ženě život

Policistu z obvodního oddělení Žďár nad Sázavou praporčíka Stanislava Sochora dnes ocenil a poděkoval mu za projevení statečnosti a duchapřítomnosti při záchraně života ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek. Čtyřiatřicetiletý policista Stanislav Sochor slouží u policejního sboru deset let a je služebně zařazen na obvodním oddělení ve Žďáře nad Sázavou.

Policista v době svého volna v noci z 28. na 29. srpna poskytl první pomoc ženě, které se udělalo nevolno v jejím bytě. Žena měla kolem půl druhé v noci záchvat, dusila se a nemohla dýchat. Vyšla proto ze svého bytu na balkon, aby se nadýchala čerstvého vzduchu, ale její zdravotní stav se rychle zhoršoval. V bytě o poschodí níž právě spal policista Stanislav Sochor, který přes otevřené balkónové dveře uslyšel podezřelé vzdychání a chroptění. Rychle vstal a vyšel na balkón, kde zjistil, že sousedka bydlící v bytě nad ním má velice akutní zdravotní potíže a potřebuje urychleně pomoc. Stanislav Sochor volal na sousedku, aby přešla z balkónu ke dveřím a tyto vchodové dveře se mu pokusila otevřít.

„Utíkal jsem rychle po schodech nahoru k bytu paní sousedky, které se podařilo odemknout mi dveře. Viděl jsemji, jak už nemůže popadnout dech, proto jsem se ji snažil pomoc. Ona byla pokrčená u dveří a nemohla ani mluvit, začala modrat v obličeji. Bouchnul jsem ji opakovaně do zad, zvedl jsem ji, aby se mohla nadechnout a odnesl ji do místnosti, kde jsem ji položil do stabilizované polohy. Žena začala lépe dýchat a já jsem okamžitě volal na místo zdravotnickou záchrannou službu,“ popsal dramatické okamžiky zachránce s tím, že žena měla ještě starost, kdo se postará o jejího psa a o uzamčení bytu. Policista ji přislíbil, že se o všechno sám postará. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby policista kontroloval životní funkce ženy, snažil se s ní neustále komunikovat. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby posádka ženu odvezla do nemocnice.

Až teprve po několika dnech se Stanislav Sochor dozvěděl, že jeho sousedka onu osudnou noc prodělala akutní infarkt a pouze jeho rychlý zásah a přivolání odborné pomoci na místo ženě zachránily život. „Chtěla bych poděkovat panu Stanislavu Sochorovi za záchranu života, kdy jeho pomoc a okamžité jednání vedlo k tomu, že jsem stále mezi živými. Ve svém volném čase a mimo službu jednal naprosto profesionálně,“ napsala žena v děkovném dopise, který adresovala vedoucímu územního odboru Žďár nad Sázavou.

„Tento příběh dokládá, že máme mezi sebou kolegy, kteří dokáží v pravou chvíli adekvátně zareagovat na vzniklou situaci a není jim lhostejné, co se děje v jejich okol,í i když zrovna nejsou ve službě. Profesionální počínání kolegy při záchraně životy ženy může být příkladem pro ostatní policisty a policisty a právem si zaslouží poděkování a uznání,“ doplnil krajský ředitel.

Policista praporčík Stanislav Sochor prokázal osobní statečnost a duchapřítomnost a svým profesionálním jednáním a poskytnutím první pomoci zachránil ženě život. Dělá tak dobré jméno nejen Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, ale celému policejnímu sboru a je příkladem pro všechny své kolegyně a kolegy.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

25. září 2018

