Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté zajistili muže pod vlivem omamných a psychotropních látek

PLZEŇ – Při své riskantní jízdě ujížděl policejní hlídce, přitom způsobil dvě dopravní nehody. Policisté řidiče dostihli a omezili na osobní svobodě.

V pondělí dne 23. dubna 2018 krátce před desátou hodinou večer v Plzni na Slovanech policisté z oddělení hlídkové služby prováděli hlídkovou činnost. V Jasanové ulici zastavovali, předepsaným způsobem, osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, avšak řidič jedoucího vozu na pokyny policistů nereagoval a s vozidlem začal ujíždět. Z tohoto důvodu policisté začali dané vozidlo pronásledovat. Řidič během své riskantní jízdy plzeňskými ulicemi nezvládl řízení vozu a v ulici Květné narazil do zaparkovaného osobního vozidla. Řidič po nehodě dále s vozem ujížděl až do ulice Olšové, kde opět nezvládl řízení vozu a střetl se se sloupkem elektrického vedení. Vozidlo po střetu vyjelo mimo komunikaci do travnatého příkopu, kde havarovalo. Muž z místa začal utíkat. Policisté ho dostihli ještě v blízkosti nehody a omezili na osobní svobodě. Dalším šetřením bylo u řidiče zjištěno, že má vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. Na místě se 21letý řidič dobrovolně podrobil dechové zkoušce na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu s negativním výsledkem. Dále se podrobil testu na přítomnost omamných a psychotropních návykových látek s pozitivním výsledkem na amfetamin a metamfetamin. U policejní hlídky vzniklo důvodné podezření, že by se mohly návykové látky nacházet i ve vozidle. Z tohoto důvodu byl na místo přivolán služební kynolog se psem, který označil místa ve voze. Následnou prohlídkou policisté nalezli a zajistili 4 kusy pytlíčků s obsahem bílé kristalické látky, které dále předali k odbornému zkoumání. Muž se na místě dále dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči ve zdravotnickém zařízení. Tímto případem se dále zabývají plzeňští dopravní policisté a policisté obvodního oddělení Plzeň 2.

prap. Veronika Hokrová

26. dubna 2018



