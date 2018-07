Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté zadrželi dva zloděje

KRAJ VYSOČINA: Nasazení monitorovacího vozidla se osvědčilo

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina začali včera - ve čtvrtek 26. července - realizovat bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku ve Světlé nad Sázavou a jejím okolí v souvislosti s konáním multikulturního festivalu Sázavafest 2018. Bezpečnostní opatření potrvá až do neděle 29. července. V rámci prvního dne navštívilo festival téměř 10 000 návštěvníků a v místech k tomu vyhrazených bylo postaveno 215 stanů a parkovalo zde 520 osobních vozidel a 24 dodávkových vozidel.

Příjezd a příchod návštěvníků, stejně jako jejich odjezd po skončení programu, se včera obešel bez větších komplikací, policisté řešili osmnáct přestupků v oblasti dopravy a jeden přestupek na úseku veřejného pořádku. Dnes časně ráno na základě záběrů kamerového systému policejního monitorovacího vozidla, které je zařazené do bezpečnostního opatření se zaměřením na stanové městečko, byly zjištěny dvě podezřelé osoby. Tyto osoby se pohybovaly v okolí stanů a následně do nejméně dvou stanů vnikly. Na místo byly okamžitě vyslány policejní hlídky. Policisté na místě zadrželi dva podezřelé muže ve věku 24 let a 29 let. Při zadržení osob policisté použili donucovací prostředky – hmaty, chmaty a pouta. V současné době probíhají na obvodním oddělení ve Světlé nad Sázavou ve věci procesní úkony a zadokumentování případu. Není vyloučeno, že se tyto osoby mohly dopustit i dalšího protiprávního jednání.

V průběhu dnešního rána jsme přijali oznámení o krádeži kabelky, kterou měl ženě odcizit neznámý pachatel. Ke krádeži mělo dojít kolem druhé hodiny ráno na ulici Lánecká ve Světlé nad Sázavou. Na místo byly bezprostředně po oznámení vyslány policejní hlídky, včetně policejního psovoda se služebním psem. Policisté případ zadokumentovali a po pachateli krádeže pátrají.

Do letošního bezpečnostního opatření se zapojují policisté pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, kteří zajišťují zvýšený výkon služby v místě konání festivalu nejen v průběhu dne, ale především v nočních hodinách, a to po celou dobu trvání festivalu. Včera jsme začali přímo v místě konání festivalu využívat vlastní speciální monitorovací vozidlo. Monitorovací a záznamová technika, kterou je vozidlo vybaveno, nám umožní sledovat situaci zejména ve stanovém městečku, ale také na místech, která jsou určena pro parkování účastníků festivalu. Policejní opatření je zaměřeno zejména na ochranu míst s vysokou koncentrací osob a v neposlední řadě na veřejný pořádek a bezpečnost v dopravě. Policisté úzce spolupracují s pořadatelskou službou a nastavili jasná a přísná bezpečnostní pravidla pro vstup návštěvníků dovnitř areálu zámeckého parku. „Případ zadržení dvou pachatelů z dnešního rána je dokladem toho, že využití monitorovacího vozidla v rámci bezpečnostního opatření tohoto charakteru, má své opodstatnění. Jde o jeden z účinných nástrojů, který můžeme efektivně využívat při ochraně veřejného pořádku a majetku návštěvníků podobných kulturních nebo sportovních akcí,“ uvedl velitel bezpečnostního opatření plk. PhDr. Aleš Indra.

Velký zájem ze strany návštěvníků očekávají pořadatelé festivalu dnes i zítra, proto opakovaně upozorňujeme všechny návštěvníky festivalu, aby se podrobně seznámili s bezpečnostními pravidly pro vstup do areálu zámeckého parku, kde bude k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu určena bezpečnostní služba a pořadatelé. Důležité je zejména vědět, které předměty nelze do areálu vnášet. Pro bezproblémový chod festivalu je tedy nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí. Návštěvníci akce by se ve vlastním zájmu měli důkladně seznámit s pravidly parkování na vyhrazených parkovištích a s pravidly pohybu a chování ve stanovém městečku.

V souvislosti s předpokládaným příjezdem velkého množství motorizovaných návštěvníků do města upozorňujeme, aby lidé dbali pokynů policejních hlídek a neparkovali svá vozidla jinde než na místech, která jsou k tomu vyhrazená a aby věnovali pozornost dopravnímu značení. Když zaparkují a vozidlo opustí, měli by jej řádně uzamknout a nenechávat uvnitř na sedadlech žádné cenné věci, které by mohly přilákat pozornost zlodějů. Stejnou pozornost by měli lidé věnovat také všem svým osobním věcem – osobním dokladům, mobilním telefonům, kabelkám nebo batohům. Jedině odpovědným přístupem všech návštěvníků můžeme eliminovat rizika krádeží a výraznou měrou přispět k tomu, aby v průběhu festivalu nedocházelo ke zbytečným případům kapesních krádeží nebo krádeží věcí ze stanů a zaparkovaných vozidel.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

27. červenec 2018

