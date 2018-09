Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté žádají veřejnost o spolupráci

LIBERECKO – Řidič nákladního automobil ujel z místa dopravní nehody. Pátrají po něm policisté.

V sobotu 22. září, krátce po desáté hodině, poškodil řidič nákladní vozidla telefonní kabely. Nákladní autom obil se sklápěcí korbou projížděl Frýdlantem, částí Větrov, ve směru od Zátiší do centra města. Řidič nákladního automobilu nezjištěného typu, oranžovo-červené barvy, vlivem své nedbalosti poškodil nejen sloup, ale i kabeláž telefonního vedení, neboť projížděl ulicí u domu č.p. 3247 s korbou v horní poloze. Dále pak došlo k poškození omítky nedalekého rodinného domku, ze které byly kabely vytrženy.

Jelikož řidič místo dopravní nehody opustil, a to aniž by učinil veškerá opatření, která mu ukládá zákon, pátrají po něm dopravní policisté.



Policisté v této souvislosti žádají případné svědky o spolupráci, zejména osoby, které v tu dobu byly na místě události, případně si všimly pohybu nákladního vozidla s nesklopenou korbou, jedoucí ze Zátiší do centra města. Zároveň žádáme i řidiče uvedeného nákladního automobilu, aby se policistům přihlásil prostřednictvím linky 158 nebo přímo na služebně dopravního inspektorátu v Liberci.

Veškeré informace k vozidlu a řidiči mohou policistům výrazným způsobem dopomoci k objektivnímu posouzení nehodového děje a okolnostem případu.

Škoda na majetku byla předběžně vyčíslena na 55tisíc korun.

25. září 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

