Policisté žádají veřejnost o spolupráci

PELHŘIMOVSKO: Při dopravní nehodě došlo ke střetu vozidla s chodkyní

Policisté z dopravního inspektorátu v Pelhřimově se obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci při objasňování dopravní nehody s účastí osobního automobilu a cyklistky, která se stala ve čtvrtek 11. ledna v Pelhřimově.

K nehodě došlo krátce po druhé hodině odpoledne na ulici Strachovská. Řidič osobního automobilu Peugeot 206 modré barvy jel po ulici Strachovská ve směru od křižovatky s ulicí Válkova směrem ke křižovatce s místní komunikací ulice U Stínadel. V prostoru křižovatky ulic Strachovská a U Stínadel toto vozidlo předjelo cyklistku a odbočilo vpravo na ulici U Stínadel. Následně došlo ke střetu vozidla s cyklistkou, která jeho následkem upadla na zem. Řidič vozidla Peugeot z místa nehody odjel, je možné, že střet s cyklistkou nezaznamenal. Cyklistka při nehodě utrpěla zranění, se kterými byla zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice.

Policisté žádají řidiče vozidla Peugeot 206 modré barvy, aby se přihlásil na tísňovou linku 158.

Při objasňování dopravní nehody, by policistům pomohli také případní svědci, kteří viděli tuto dopravní nehodu a mohli tak podat informace, které by vedly k ustanovení řidiče osobního automobilu Peugeot, nebo k jejímu průběhu. Zejména bychom potřebovali svědectví řidičů dvou vozidel, která se v době střetu vozidla Peugeot 206 a cyklistky, pohybovala v tomto místě. Jedná se o řidiče vozidla Škoda Roomster červené barvy jedoucí ve směru z ulice Strachovská do ulice U Stínadel, a to bezprostředně za modrým vozidlem Peugeot. Dále o řidiče vozidla Peugeot 307 combi stříbrné barvy, pohybující se v danou chvíli ve směru jízdy ulice Strachovská směrem na ulici Tř. Legií.

Také tyto svědky žádáme, aby se přihlásili na lince tísňového volání 158.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

12. ledna 2018

