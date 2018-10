Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté z Prahy venkov - Východ opět pořádají „Pomoc pro opuštěné děti“

Praha venkov VÝCHOD – Již třetím rokem probíhá shromažďování věcí na pomoc dětem do 6-ti let z mladoboleslavského dětského centra.

Pokud byste se chtěli do našeho projektu zapojit a máte doma tyto nebo jiné již nepotřebné věci pro děti do 6-ti let, můžete je přinést přímo na Obvodní oddělení Policie ČR Brandýs nad Labem, případně kontaktovat por. Mgr. Hašlovou. Další možností je předání věcí a darů na kterékoliv policejní oddělení Územního odboru Praha venkov – Východ (OO Úvaly, OO Čelákovice, OO Odolená Voda), ale pouze do 15:30 hodin.

Sbírka bude ukončena dnem 9. prosince 2018. Policisté následně veškeré nashromážděné dary předají Dětskému centru v Mladé Boleslavi.

Policisté z Územního odboru Praha venkov – Východ zahájili před dvěma lety první ročník sbírky na podporu Dětského centra pro děti do šesti let, které spadá pod Oblastní nemocnici v Mladé Boleslavi.

Tato akce měla velký úspěch, neboť se podařilo vybrat nemalou finanční částku mezi policisty a nashromáždit velké množství předmětů a věcí, které byly vždy před koncem roku předány Dětskému centru k dalšímu využití. Obrovská radost z dárků se nedala přehlédnout na rozzářených dětských očích. Velkou radost udělaly veškeré hračky, kočárky a jiné věci vhodné pro děti ve věkové kategorii od narození do šesti let.

Dětské centrum by nyní nejvíce potřebovalo především kočárky pro dvojčata či běžné kočárky, ale také různé dětské oblečení v dané věkové kategorii.

Pro velký úspěch v tomto projektu pokračujeme i v letošním roce.

Předem Vám Všem děkuji, že Vám není lhostejný osud opuštěných dětí, které jsou bohužel závislé na pomoci nás všech.

Děkuji všem za pomoc.

por. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ

tel.: 606 769 855

1.10. 2018

vytisknout e-mailem Google+