Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají svědky

DÁLNICE D5 - Zatím neznámý řidič poškodil vrata a z místa ujel. Dálniční policisté nyní zjišťují, kdo se uvedeného jednání dopustil.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají svědky dopravní nehody, která se stala 16. března letošního roku mezi 2:00 hod. a 6:45 hod. na čerpací stanici OMV na dálnici D5 na 111 km ve směru jízdy na Plzeň. Dosud neznámý řidič osobního vozidla Dacia Sandero Stepway, barva stříbrná, tam přední částí vozidla poškodil křídlo vjezdových vrat a z místa nehody ujel, aniž by si splnil svoji zákonnou povinnost.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené nehodě, jež by napomohly jejímu řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501. Informace mohou sdělit také na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

29. 3. 2018

