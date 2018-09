Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté z dálničního oddělení hledají svědky

Dálnice D5 - Neznámý řidič vozidla značky Ford ohrozil řidiče passatu. Z místa ujel.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra hledají svědky dopravní nehody, která se stala 2. září letošního roku kolem 12:20 hod. na dálnici D5 na 149 km v prostoru bývalého dálničního hraničního přechodu Rozvadov. Z odstavné plochy vyjížděl na dálnici ve směru do SRN dosud neznámý řidič s osobním vozidlem Ford vínové barvy, blíže nezjištěné registrační značky, při tom náhle vjel do jízdní dráhy přijíždějícímu osobnímu autu Volkswagen Passat, které ohrozil. Řidič passatu v reakci na uvedenou situaci začal brzdit a přejel do levého jízdního pruhu, kde se však střetl s osobním vozidlem Volkswagen Golf. Po střetu byl passat odmrštěn vlevo, kde narazil do středových svodidel. Oba řidiči volkswagenů na místě zůstali do příjezdu hlídky policie. Řidič vozidla Ford, pravděpodobně typ C-Max, z místa ujel.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené nehodě, jež by napomohly jejímu řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501. Informace mohou sdělit také na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

13. 9. 2018

