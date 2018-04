Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté vypátrali hledaného muže

TŘEBÍČSKO: Muž byl eskortován do věznice

Ve středu 11. dubna vypátrali policisté obvodního oddělení Hrotovice hledaného muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Na třicetiletého muže byl v polovině března vydán soudem příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, policisté ho nalezli v ranních hodinách v obci nedaleko Hrotovic. Hledaného muže zadrželi a odvezli na obvodní oddělení k provedení nezbytných úkonů. Vzhledem k tomu, že výkon trestu odnětí svobody muž v daném termínu nenastoupil a nástupu do věznice se vyhýbal, je podezřelý ze spáchání trestného činu. Policejní inspektor sdělil třicetiletému muži podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Následně policisté hledaného muže eskortovali do brněnské věznice.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

12. dubna 2018

