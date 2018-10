Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté společně s hasiči pátrali po pohřešovaném 60letém muži

SOKOLOVSKO – Během pátrací akce byl muž v pořádku nalezen.

V úterý dne 9. října krátce před půlnocí oznámil na linku 158 muž z Kynšperku nad Ohří pohřešování svého 60letého známého a spolubydlícího, který odešel kolem jedenácté hodiny dopoledne v Kynšperku nad Ohří do lesa na houby. Kolem dvacáté hodiny večerní spolu mluvili a pohřešovaný muž mu sdělil, že neví, kde se nachází, asi se ztratil a pokud nedorazí do půlnoci, ať to oznámí na policii. Od té doby již nezvedal svůj mobilní telefon a jeho známý měl obavy o jeho život a zdraví.

Muž opravdu do půlnoci do svého bydliště nedorazil, proto jeho známý pohřešování oznámil na policii. Policejní hlídka z obvodního oddělení v Kynšperku nad Ohří ihned provedla šetření k možnému výskytu pohřešovaného muže, avšak neúspěšně. Vzhledem k okolnostem byl vyžádána lokalizace jeho mobilního telefonu a svolány dostupné hlídky a na pomoc přizván i Hasičský záchranný sbor.

Následně začala rozsáhlá pátrací akce v lesním prostoru v těžko přístupném kopcovitém terénu Chlumského kopce. Pátrací akce se zúčastnilo přes desítku policistů a tři desítky hasičů. I za pomoci čtyřkolek byly propátrávány lesní cesty, stezky Chlumského kopce, cyklostezky a okolí železniční trati. Rojnice policistů a hasičů propátrávala okolí vodních ploch Malý Oprám a Boží Požehnání až k obci Horní Pochlovice. Dále bylo propátráváno místo v lesním prostoru podél trati směrem na Chlum sv. Máří, kde byl krátce před pátou hodinou ranní rojnicí policistů a hasičů muž nalezen v těžko přístupném terénu. Následně byl pomocí čtyřkolky dopraven do místa zřízeného štábu velící akce, kde si jej převzala Zdravotnická záchranná služba.

nprap. Kateřina Krejčí

10. 10. 2018

vytisknout e-mailem Google+