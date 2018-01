Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté se sešli se středoškoláky i na sklonku loňského roku, tentokrát zamířili do Benešova

BENEŠOVSKO – Pokračovali tak v sérii neformálních besed, které plánují i na tento rok. Jejich cílem je seznámit posluchače čtvrtých ročníků středních škol s některými policejními činnostmi, umožnit jim, aby si vyzkoušeli test fyzické připravenosti, mohli se zeptat na to, co je zajímá. Vůbec první akce tohoto druhu na Benešovsku proběhla 21. listopadu 2017 se studenty a studentkami Obchodní akademie ve Vlašimi.

Druhé z těchto setkání se uskutečnilo v úterý 19. prosince v tělocvičně budovy dopravního inspektorátu Benešov se studentkami a studenty Střední zdravotnické školy Benešov, další pak o dva dny později v areálu Gymnázia Benešov v ulici Husova. Také tyto akce se setkaly s ohlasem a zájmem většiny přítomných. Ti se i přes počáteční rozpaky aktivně zapojili do sportovních aktivit, které jim názorně předvedl policejní instruktor služební přípravy. Na vlastní kůži se tak přesvědčili o tom, že testy které musí podstoupit uchazeči o práci u policie a musí je pravidelně absolvovat i policisté, nejsou právě jednoduché. Někteří studenti je ale zvládli na jedničku a mohli se tak zařadit mezi potencionální uchazeče o práci u této ozbrojené složky. Následně se přítomní seznámili také se základními prvky sebeobrany. Vyzkoušeli si například to, jak se efektivně vyprostit z úchopu, anebo jak spolehlivě znehybnit útočníka za pomoci tzv. slzotvorné střely.



V rámci této akce se studenti dozvěděli spoustu informací o policejních činnostech, mohli se ptát na všechno, co je zajímalo. Závěrem je policisté seznámili i s konkrétními možnostmi práce u tohoto ozbrojeného sboru, co policie nabízí, ale také to, co požaduje.

V sérii těchto neformálních besed budou policisté pokračovat i v průběhu tohoto roku.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

4. ledna 2018





