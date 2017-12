Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté se nenudili ani ve sváteční dny

Jihočeský kraj - Zloději si nedali pokoj ani ve sváteční dny, lup zlata za 100 000 korun jim však nevyšel.

V sobotu 23. prosince kolem desáté hodiny dopoledne ukradl neznámý pachatel v Týně Nad Vltavou ve zlatnictví plato zlatých prstenů za zhruba 100 000 korun. Prsteny si pachatel nechal ukázat pod záminkou, že hledá vhodný vánoční dárek. Jakmile však celé plato popadl, utekl z obchodu. Naštěstí ihned zalarmovaní policisté měli dobrou první informaci. Pachatel měl nasednou do červeného vozidla značky Daewoo a z města ujet. Všechny dostupné hlídky uzavřeli okres České Budějovice a u Křivonosky zadržely vozidlo i pachatele. Pachateli jsou tři muži (1988, 1987, 1975) z Českobudějovicka. Pokud kriminalisté všechny pachatele z této krádeže obviní, hrozil by jim u soudu trest odnětí svobody ve výši až pěti let.

Na statku u Týna nad Vltavou odcizil neznámý pachatel, pravděpodobně během noci ze soboty na neděli dvě skoková anglická kožená sedla černé barvy s příslušenstvím za zhruba 35 000 korun. Pokud by někdo podobná sedla nabízel k prodeji, kontaktujte policii na známé telefonní lince 158.

V pondělí 25. prosince oznámil kolem poledne náhodný chodec nález granátu ve vypuštěném rybníce Krylovec v Jindřichohradeckém okrese. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že jde o dělostřelecký granát ráže 7,5 cm německé výroby. Granát pak převezl do muničního skladu k pozdější bezpečné likvidaci.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

26. prosince 2017

vytisknout e-mailem Google+