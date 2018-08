Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté resuscitovali muže

BRNO VENKOV: Hlídka se naštěstí nacházela poblíž pacienta.

V polovině července spěchali židlochovičtí policisté do obce Sokolnice, kde došlo k náhlé zástavě oběhu u muže a operátorka ZZS po telefonu s volající resuscitovala. Naštěstí se v kritické době nacházela hlídka v Újezdu u Brna a do pěti minut od předání informace od dispečerky záchranné služby policisté dorazili na místo události. Policejní hlídka bezodkladně zahájila resuscitaci za pomocí automatizovaného externího defibrilátoru, který vozí ve vozidle. Strážci zákona prováděli resuscitaci s podporou AED a podali do doby příjezdu ZZS dva výboje. Vzápětí muže do péče převzali přivolaní záchranáři a společnými silami se tak podařilo muže zachránit. Podle dostupných informací by se měl postupně zotavovat.

Tento případ jen dokládá funkčnost nastaveného systému "first respondera s AED". Policisté (s nejkratším dojezdovým časem) díky spolupráci se záchranáři k obdobným případům vyrážejí v situacích, kdy je člověk v terénu resuscitován a ještě před příjezdem týmu ZZS je mu poskytnuta okamžitá pomoc s pomocí AED.

mjr. Pavel Šváb, 2.8.2018

