Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté řešili dvě dopravní nehody

KUTNOHORSKO – Při nehodách nebyl naštěstí nikdo těžce zraněn.

V pondělí 23. dubna vyjížděli dopravní policisté k dvěma nehodám. První nehoda se stala kolem 14hodiny na silnici II/337 v obci Mančice. Sedmdesátiletý řidič řídil vozidlo značky Daewoo Matiz od obce Onomyšl směrem na obec Uhlířské Janovice. Došlo k situaci, kdy s vozidlem přejel do protisměru, najel na obrubník a chodník. Následně narazil do sloupu telefonního vedení, přičemž poškodil fasádu a oplocení zdejšího domu. Požití alkoholu policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou. Řidič byl převezen do nemocnice k lékařskému vyšetření. Jednotka hasičů z Uhlířských Janovic na místě ošetřila únik provozních kapalin. K jinému zranění nedošlo. Celková způsobená škoda je kolem 23 tisíc korun.

Druhá nehoda se stala kolem půl sedmé večer na silnici číslo II/336 za obcí Čejtice ve směru na Kutnou Horu. Jednadvacetiletá řidička s osobním vozidlem značky Opel Corsa při průjezdu pravotočivou zatáčkou uvedla vozidlo do smyku a najela na travnatý svah na pole, kde se vozidlo přetočilo přes střechu. Řidička byla převezena do nemocnice k ošetření. Požití alkoholu policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou. K jinému zranění nedošlo. Celková způsobená škoda je kolem 20 tisíc korun.

Příčiny okolnosti a míra zavinění těchto nehod jsou v tuto chvíli v šetření.



por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

24. dubna 2018

vytisknout e-mailem Google+