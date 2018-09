Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté platbu zachránili

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Firmu chtěl připravit o osm tisíc Euro.

Policisté z oddělení analytiky a kybernetické kriminality v Uherském Hradišti jsou specialisté na danou problematiku. Dokáží včas reagovat na rozšířenou a nebezpečnou internetovou kriminalitu, která je v současné době velmi sofistikovaná. V posledních týdnech jedna Uherskohradišťská firma málem přišla o poměrně vysokou částku peněz. O tu je chtěl připravit podvodník, který se jim naboural do obchodní emailové korespondence. Přičiněním našich policistů tak bylo zabráněno podvodníkům v okradení a poškození této firmy.

Začalo to naprosto nevinně. Do firemního emailu přišla jednomu ze zaměstnanců zpráva o potvrzení údajů k navýšení kapacity schránky. Stačilo pár kliknutí a potvrzení. Pachatel, který tuto podvodnou zprávu poslal, díky těmto krokům získal přístup k emailu firmy. Ta komunikovala se zahraničním partnerem a v korespondenci od něj se nacházela faktura k uhrazení. Podvodník si tento doklad zkopíroval, zaměnil pouze čísla bankovního spojení a poslal zpět do firemního emailu. Společnost věděla, že má vůči zahraničnímu partnerovi nějaké závazky, a proto účetní poslala požadované peníze ve prospěch bankovního účtu uvedeného na již pozměněné faktuře.

To už ale uherskohradišťskou firmu kontaktoval zahraniční partner s tím, že dostali informaci o změně jejich bankovního účtu, což nebyla pravda. Zástupci české společnosti proto ihned pojali podezření a kontaktovali policii. Zároveň požádali o pozastavení transakce. Našim policistům z oddělení analytiky a kybernetické kriminality se tento krok povedl. Po ověření všech údajů a nesrovnalostí, tak mohlo osm tisíc Euro putovat zpět k uherskohradišťské firmě.

Po prozatím neznámém pachateli policisté usilovně pátrají. Po dopadení mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Zneužití dat na internetu je velmi časté a pro podvodníky snadné. Stačí otevřít stránku, která se tváří jako originál, potvrdíte údaje, zadáte pin či heslo a problém je na světě. Proto si stránky, kde uvádíte důvěrné a citlivé informace, řádně kontrolujte. Zprávy od neznámých odesílatelů neotvírejte, využívejte všechna dostupná zabezpečení a buďte velmi obezřetní!

25. září 2018, por. Bc. Milena Šabatová

