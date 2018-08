Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté pátrají po stříbrném vozidle Škoda Fabia

TRUTNOVSKO – Řidička nedala přednost na trutnovském kruhovém objezdu a ujela.

V neděli 12. srpna v sedm hodin večer došlo na kruhovém objezdu na ulici Polská k dopravní nehodě, která se odehrála tak, že řidička vozidla Škoda Fabia II. generace stříbrné barvy nedala přednost vozidlu Peugeot 106, které po kruhovém objezdu přijíždělo z levé strany. Následně došlo ke srážce vozidel, kdy vozidlo Škoda Fabia narazilo levou přední částí do pravé přední části vozidla Peugeot. Vozidlo Škoda, které následně odjelo do ulice Vodní, měla řídit řidička ve věku okolo sedmdesáti let se světlými vlasy. Řidička vozidla od této dopravní nehody v rozporu se současnou platnou legislativou, konkrétně se zákonem č. 361/2000Sb., ujela.



Policisté žádají veřejnost o poskytnutí jakýchkoliv informací vedoucích k nalezení předmětného osobního vozidla, které řídila žena odpovídající výše uvedenému popisu na obvodní oddělení Trutnov či na tísňovou linku 158.



por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

13. srpna 2018; 13 h

