Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté pátrají po sedmnáctileté dívce a jejím skoro ročním dítěti

BENEŠOVSKO – Naposledy o sobě podala zprávu minulý týden ve čtvrtek.

Z výsledků prvotního šetření se kriminalistům podařilo zjistit informace, že dívka se svým dítětem byla naposledy fyzicky viděna ve čtvrtek dne 2.8.2018 ráno v obci Čechtice. Pohřešovaná se svojí téměř rok starou dcerou, po které též pátrají kriminalisté, odjela z bydliště svých rodičů ve zmíněný čtvrtek. Jejich cesta měla směřovat do výchovného ústavu. Tam již ale nedorazily. Poslední zprávu o sobě podala svým rodičům a to téhož dne 2.8.2018. Telefonicky se ozvala s tím, že jí ujel vlak z Benešova do Černovic, a že tedy do Černovic přijede později. Od té doby se nikomu neozvala.

Pohřešovaná dívka je zdánlivého stáří 17 – 18 let, je štíhlá, přibližně 168 cm vysoké postavy. Na hlavě má tmavé dlouhé rovné vlasy. Hnědé oči. Co se týče markantů a indicií, podle kterých by mohla být poznat, uvádíme, že by mohla mít piercing u rtu a v pupíku. Dalším znakem je jizva na palci pravé ruky a velká vertikální jizva na zádech vlevo dole. Na levém stehně má tetování – růži. Naposledy byla oblečena do bílých krajkových kraťasů. Při odchodu od rodičů s sebou měla dětský kočárek šedobílé barvy a modročernou sportovní tašku s věcmi.

V souvislosti s tímto pátráním se kriminalisté obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc. Veškeré poznatky k pohřešované a její pohřešované dceři, zejména k místu jejich výskytu či pobytu, přijme jakákoliv policejní služebna, případně je můžete telefonicky sdělit přímo kriminalistům na telefonním čísle 974 871 531, anebo prostřednictvím linky 158tísňového volání Policie České republiky.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

6. srpna 2018



vytisknout e-mailem Google+