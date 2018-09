Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté pátrají po pracovním stroji

LIBEREC - Pracovní stroj Bobcat, bílé barvy odcizil neznámý pachatel v době od 1. - 3. září 2018 v Liberecké ulici v Chrastavě. Škoda je 900 tisíc korun.

Liberečtí kriminalisté se od pondělí 3. září 2019 zabývají krádeží pracovního stroje značky Bobcat E25, bílé barvy. Stroj v hodnotě 900 tisíc korun odcizil neznámý pachatel v době od 1. do 3. září 2018 z louky v Liberecké ulici v Chrastavě. Stroj byl zaparkován u nájezdu ze silnice Chrastava - Machnín na silnici I/13 ve směru na Děčín. Těžkou techniku odcizil pachatel včetně rýpací lžíce o šířce 60 cm.

Kriminalisté po odcizeném stroji a po pachateli nyní pátrají. V daném případu zahájili chrastavští policisté šetření k přečinu krádeže a v případě, že se kriminalistům podaří objastnit, kdo má krádež na svědomí, hrozí pachateli vzhledem k výši způsobené škody trest odnětí svobody od dvou až do osmi let.



V tuto chvíli se obracíme s žádostí o spolupráci na veřejnost. Uvítáme jakékoliv informace k odcizenému stroji. Pokud si někdo z občanů v době od 12,00 hodin dne 1. září 2018 do 07,00 hodin dne 3. září 2018 všiml v uvedeném místě pracovního stroje, či pohybu osob u této pracovní techniky, ať prosím veškeré poznatky předá policistům prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158.



4. 9. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

