Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté pátrají po pachateli, který se vloupal do hausbótu

PRAHA VENKOV - ZÁPAD - Nyní mu hrozí tříletý trest odnětí svobody

Policisté pátrají po zatím neznámém pachateli, který se v době od 7. září do 12. září letošního roku vloupal v obci Měchenice u levého břehu řeky Vltavy do zde zakotveného hausbótu. Po rozbití skleněné výplně levého bočního okna toto odjistil a do hausbótu. Zde vše prohledal a následně odcizil závěsný motor značky Tohatsu 6 v hodnotě 30.000,- Kč. Poté pachatel odvázal zajišťovací lana od hausbótu, který po proudu řeky odplul a zachytil se o jez přehrady Vrané nad Vltavou.

Pachatel se svým jednáním dopustil přečinu Porušování domovní svobody a přečinu Krádež, za které může být v případě odsouzení potrestán až tříletým odnětím svobody.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Mníšek pod Brdy nebo telefonicky na bezplatnou linku 158.

por. Bc. Jana Dětská

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov - ZÁPAD

25. září 2018

vytisknout e-mailem Google+