Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté navštívili děti na táboře ve Škovrci

Praha venkov – VÝCHOD – Malí účastníci detektivního tábora pozorně sledovali a poslouchali povídání z úst policistů.

Za dětmi na letní dětský tábor do Škvorce vyrazili ve čtvrtek 2. a v pátek 3. srpna policisté z územního odboru Prahy venkov - Východ. Policistka z oddělení tisku a prevence nejprve děti seznámila se základními pravidly a chováním v silničním provozu. Dále navázala povídáním o tom, jak se správně zachovat v situacích, když děti osloví cizí osoby. Lehce se zmínila o práci kriminalistických techniků, protože právě on pokračoval v besedě. Natěšené děti z technika kriminální policie nespustily oči a napínavě sledovaly vše, co jim ukázal. V průběhu povídání a ukázek si mohly děti pár technik vlastnoručně vyzkoušet. Seznámil je s mnoha pomůckami a přípravky, které potřebuje ke své práci.

Zmíněný dětský tábor se totiž od samého začátku nesl v detektivním duchu.

por. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ

14.8. 2018

