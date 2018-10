Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policisté nalezli v uzamčeném bytě zanedbané dítě

SOKOLOVSKO – Žena a muž si převzali obvinění.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetileté ženy a o dva roky mladšího muže ze Sokolovska, které obvinili ze spáchání přečinů Týrání svěřené osoby a Ohrožování výchovy dítěte.

Oba obvinění měli nejméně od října roku 2016 až do poloviny srpna letošního roku úmyslně neposkytovat nezletilému tříletému synovi vhodné podmínky k životu a adekvátní péči. Chlapce měli úmyslně izolovat od okolí, bez možnosti stýkat se s rodinou nebo vycházet ven. Dále ho měli úmyslně nechávat samotného v uzamčeném pokoji bez jídla nebo možnosti jít na toaletu. Byt měli navíc opakovaně opouštět a nechávat ho v něm bez dozoru pouze se psem. Situace se stala neúnosnou v polovině srpna, kdy byla do domu na oznámení přivolána policejní hlídka s tím, že se v uzamčeném bytě již několik hodin nachází sám jen se psem malý plačící chlapec. Po opakovaném marném zkontaktování rodičů dítěte ze strany policistů, přistoupili následně k provedení vstupu do obydlí. Zde byl v dětském pokoji nalezen značně zanedbaný chlapec s hematomy po celém těle. Následně byl přivolanou Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice k podrobnějšímu vyšetření.

V případě odsouzení hrozí obviněným u soudu trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Kateřina Krejčí

3. 10. 2018

