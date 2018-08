Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté na Novojičínsku rozdávali motocyklistům reflexní šle

NOVOJIČÍNSKO - události

Motocyklistická sezóna je v plném proudu a hezké počasí přímo vybízí k projížďce. S větším výskytem motocyklistů na našich silnicích však bohužel také roste počet jejich dopravních nehod. Motocyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, jelikož například od cestujících ve vozidlech je nechrání airbagy či bezpečností pásy. Stačí maličkost a vyjížďka na motocyklu může skončit neštěstím. Ze strany policistů pro zvýšení bezpečnosti motocyklistů neprobíhají pouze silniční kontroly, ale také preventivní projekty. Jeden z těchto preventivních projektů nyní probíhá napříč celou Českou republikou. Jeho cílem je zvýšení viditelnosti motocyklistů pro ostatní účastníky silničního provozu. V rámci tohoto společného projektu Policejního prezidia České republiky a České kanceláře pojistitelů byly pořízeny reflexní šle, které během dopravně preventivních akcí policisté rozdávají motocyklistům, u kterých během silniční kontroly nezjistili žádné protiprávní jednání. Jedna z těchto preventivních akcí se uskutečnila během včerejšího dne v rámci územního odboru Nový Jičín a to v obci Pohořilky na silnici číslo II/647. Tato silnice je u motocyklistů velice oblíbená a během akce policisté u žádného z kontrolovaných motocyklistů nezjistili žádné porušení předpisů. Všichni tak na místě obdrželi reflexními šle, které si někteří neváhali pro zvýšení své bezpečnosti ještě před pokračováním v další jízdě ihned obléci.

Kromě použití reflexních prvků by se motocyklisté měli řídit také dalšími zásadami bezpečného chování. Předtím, než se vydají na cestu, by měli vždy zkontrolovat technický stav svého motocyklu. Během jízdy je důležité, aby motocyklisté byli vždy obezřetní, dodržovali základní pravidla silničního provozu, včetně nejvyšší povolené rychlosti. Tu by měli také přizpůsobit technickému stavu vozovky a počasí. Motocyklisté by měli dbát zvýšené opatrnosti a nikdy by neměli předjíždět vozidla v nepřehledných úsecích. Měli by dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních účastníků silničního provozu jedoucích před nimi a je důležité, aby co nejvíce využívali zpětná zrcátka a měli tak neustále přehled o tom, co se děje za nimi. Motocyklisté při pohledu do zpětných zrcátek musí počítat s větším mrtvým úhlem, než je například u osobních automobilů.



Nový Jičín 7. srpna 2018

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





