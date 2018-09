Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté na Benešovsku začátkem září řešili krádeže věcí z uzamčených vozidel, a to opakovaně

BENEŠOVSKO – V souvislosti s těmito případy žádáme veřejnost o pomoc.

Policisté se snaží rozluštit několik případů majetkové trestné činnosti, přesněji se zabývají krádežemi věcí z vozidel. Všechny případy pečlivě zaevidovali a rozpracovali. Provedeným detailním šetřením zjistili, že na několika místech na Benešovsku řádí nejspíše jeden a tentýž pachatel nebo skupinka více pachatelů. Způsob provedení je u všech případů téměř totožný. Stejně tak je to i s časovým obdobím páchání této trestné činnosti. Pachatel vnikne do vozidla a poté má šanci se v něm volně pohybovat. Ve všech případech této šance využil. Z interiéru vozidel si jako lup s sebou odnesl například batoh, finanční obnos, mobilní telefon, nářadí i sluneční brýle.

K jednomu vniknutí do vozidla došlo začátkem září letošního roku, v době od 19:00 hodin dne 3.9.2018 do rána 5:30 hodin dne 4.9.2018 v katastrálním území obce Chocerady, na odstavné ploše u vlakového nádraží. Zde nainstalované kamery zachytily projíždějící vozidlo tovární značky Audi, pravděpodobně stříbrné barvy. Žádáme tak veřejnost o spolupráci, zda někdo nepozná vozidlo na fotografii, případně řidiče (majitele) vozidla, který se ve výše stanovenou dobu pohyboval na Choceradsku. Ten by totiž mohl svou svědeckou výpovědí přispět k objasnění případů, na kterých nyní policisté pracují. Jakékoliv informace k vozidlu a jeho řidiči přijmou policisté na telefonní lince 974 871 750. Využít můžete také bezplatnou linku tísňového volání 158. Za spolupráci děkujeme.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

18. září 2018

