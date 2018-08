Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté kontrolovali cyklistům povinnou výbavu

ČESKOLIPSKO - Na cyklostezce Varhany proběhla preventivní akce.



V úterý odpoledne proběhla na cyklostezce Varhany v Manušicích dopravně preventivní akce, na které jsme spolupracovali společně s českolipskými strážníky a pracovníky Týmu silniční bezpečnosti Liberec. Jejím cílem bylo posílit povědomí cyklistů o zásadách bezpečné jízdy. Kromě toho, že si cyklisté mohli na místě vyplnit s pracovníky libereckého týmu slosovatelný dopravní test nebo si vyzkoušet "alkoholické" brýle simulující opilost, tak jejich kolo prošlo policejní kontrolou. Ta ukázala, že více jak polovina cyklistů nemá v pořádku povinnou výbavu.

Většinou jim chybělo světlo nebo odrazky. Jedna cyklistka například přijela na cyklostezku bez krytu na řidítku, což vysvětlovala tím, že ho právě ztratila. S takovým kolem je velmi nebezpečné jezdit, protože by při pádu ostré kovové zakončení řidítka mohlo cyklistku vážně ne-li smrtelně poranit. Policisté stejně jako pracovníci Týmu silniční bezpečnosti také apelovali na všechny cyklisty, aby nosili cyklistickou přilbu, a to i na ty, kterým to zákon neukládá, tedy cyklistům starším osmnácti let.

23. 8. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

