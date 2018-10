Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky nehody

PŘIMDA - Viděl někdo řidiče, který způsobil dopravní nehodu, z místa nehody odešel a vozidlo nechal havarované v jízdním pruhu?

Tachovští dopravní policisté hledají svědky nehody, která se stala 30. srpna letošního roku na silnici mezi obcemi Mlýnec a Přimda. Po uvedené komunikaci jel ve směru na Přimdu dosud neznámý řidič s vozidlem Renault Thalia. Z dosavadního šetření vyplývá, že při projíždění mírné pravotočivé zatáčky ve stoupání nepřizpůsobil řidič rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla a ve vysoké rychlosti vyjel s vozidlem vpravo mimo komunikaci. Ve smyku jel vůz po břehu silničního příkopu několik metrů, následně vyjel zpět na komunikaci, přejel celou šíři vozovky a vyjel do levého silničního příkopu. Tam narazil do svahu, tím byl odmrštěn zpět na komunikaci, kde se otočil na střechu. Neznámý řidič z místa nehody utekl a vozidlo nechal havarované v jízdním pruhu komunikace.



Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené nehodě, jež by napomohly jejímu řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

5. 10. 2018

vytisknout e-mailem Google+