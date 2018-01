Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají svědky nehod

TACHOVSKO - V jednom případě se výpovědi účastníků liší, ve dvou případech viníci z místa nehody ujeli.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky tří nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 22. prosince loňského roku kolem 12:40 hod. v Tachově na náměstí Republiky. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že na placené parkoviště vjížděl s vozidlem Kia Sportage 64letý řidič. Při tom mělo dojít ke střetu s 26letým chodcem, konkrétně s jeho levou horní končetinou, který měl přebíhat těsně před přední částí vozidla ve směru od placeného parkoviště ke kašně. Poté měl chodec, dle jehož tvrzení měl jeho a dvě další chodkyně řidič auta ohrozit, hodit na zadní část vozidla blíže nespecifikovaný předmět, a tak řidič s autem zastavil. Krátce na to došlo k potyčce mezi osádkou vozu (celkem tři osoby) a chodcem. Požití alkoholu u řidiče i chodce bylo vyloučeno provedenými dechovými zkouškami. V tomto případě policisté hledají svědky případné nehody i následného incidentu.

Druhá nehoda se stala mezi 22. a 23. prosincem loňského roku v obci Staré Sedliště. Před domem č. p. 348 poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem zaparkovaný vůz značky Volkswagen Passat a z místa nehody ujel.

Poslední nehoda se stala mezi 6. a 8. lednem letošního roku v Tachově v Zárečné ulici za budovou potravin. I zde neznámý řidič s nezjištěným vozidlem poškodil zaparkované vozidlo, konkrétně značky Škoda Felicia, a z místa ujel, aniž by si splnil svoji zákonnou povinnost.



Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

12. 1. 2018

vytisknout e-mailem Google+