Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté hledají svědky

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Chlapec chtěl zabránit střetu s vozidlem.

Dopravní policisté řeší nehodu, ke které došlo v sobotu 8. září v jedenáct hodin dopoledne v obci Tupesy.

Desetiletý cyklista jel po hlavní silnici od Břestku směrem do centra obce. Z pravé strany mu z vedlejší ulice do jízdní dráhy vyjelo prozatím neznámé vozidlo, jehož řidič chlapce zřejmě přehlédl. Mladý cyklista chtěl střetu zabránit, začal proto duchapřítomně brzdit a z kola spadl. K nárazu nakonec nedošlo. Řidič vozidla pravděpodobně tuto situaci nezaregistroval a pokračoval dál v jízdě směrem do centra.



Policisté pro řádné objasnění události hledají případné svědky a zejména pak samotného řidiče, kteří by mohli popsat nehodový děj.

Své informace tak mohou sdělit na telefonu dopravních policistů 735 780 180, případně prostřednictvím e-mailu: uh.di.podatelna@pcr.cz.

19. dubna 2018, por. Bc. Milena Šabatová

Odkazy do noveho okna dopravní nehoda Tupesy Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+