Policisté hledají řidiče a svědky dopravních nehod

KLATOVSKO - Ve středu na kruhovém objezdu v Klatovech řidič narazil do stojícího vozidla. Další řidič v Sušici poškodil zaparkovaný automobil. Dva řidiči měli stejný úmysl - ujeli.

1/ V Klatovech došlo ve středu 2. května 2018 v dopoledních hodinách k dopravní nehodě. Pět minut před jedenáctou hodinou jel dosud nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem po ulici Domažlické ve směru do centra. Na kruhovém objezdu, v blízkosti ulic Nádražní a V Řekách, nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním stojícím vozidlem značky Škoda Fabia, jehož řidič zastavil z důvodu dávání přednosti chodcům a do tohoto zezadu narazil. Neznámý řidič po dopravní nehodě z místa odjel. Podle dosavadního šetření se mělo jednat o vozidlo stříbrné barvy, se kterým řidič pravděpodobně pokračoval v jízdě do ulice Nádražní.

2/ Ve středu 2. května 2018 odpoledne došlo v Sušici k dopravní nehodě na parkovišti u obchodu.

V době od 16.40 do 17.15 hodin dosud nezjištěný řidič s neznámým vozidlem jel po parkovišti v ulici Scheinostova a narazil do pravé přední části zaparkovaného vozidla značky Škoda Fabia a z místa ujel.

Policisté z dopravního inspektorátu v Klatovech prošetřují uvedené dopravní nehody a z důvodu jejich řádného objasnění žádáme řidiče neznámých vozidel i případné svědky událostí o poskytnutí informací.

Informace sdělte na dopravní inspektorát v Klatovech v pracovních dnech na telefonní číslo 974 334 251 nebo 974 334 250 i prostřednictvím e-mailu: kt.di.podatelna@pcr.cz.

prap. Ladmanová Dana

3. května 2018

