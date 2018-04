Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté hledají řidiče a svědky

KLATOVSKO - O víkendu došlo ve Strážově k dopravní nehodě. Neznámý řidič s vozidlem narazil do sloupu veřejného osvětlení a ujel.

K dopravní nehodě došlo o víkendu v obci Strážov na místní komunikaci před obchodem.

V noci ze soboty 14. dubna v době od 23.30 hodin do neděle 15. dubna 2018 do 7.00 hodin nezjištěný řidič jel s neznámým vozidlem po obci při prodejně na náměstí. Řidič s vozidlem z dosud nezjištěných příčin, narazil do sloupu veřejného osvětlení při komunikaci, který poškodil a bez řešení události z místa dopravní nehody ujel. Odhadnutá hmotná škoda činí patnáct tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu v Klatovech prošetřují uvedenou dopravní nehodu a z důvodu řádného objasnění průběhu nehody žádáme řidiče neznámého vozidla i případné svědky události o poskytnutí informací.

Informace sdělte na dopravní inspektorát v Klatovech v pracovních dnech na telefon číslo 974 334 251 nebo 974 334 250 i prostřednictvím e-mailu: kt.di.podatelna@pcr.cz.

Děkujeme za spolupráci

nprap. Ladmanová Dana

17. dubna 2018

