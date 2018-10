Policie České republiky – Služba cizinecké policie

Policie zadržela 10 běženců i s převaděči

Šest Iráčanů a čtyři Vietnamce se pokusili převézt přes naše území dva převaděči

Ke dvěma případům převaděčství a pokusu nelegálního překročení státních hranic došlo během včerejšího odpoledne a noci na dnešek. Policisté z odboru cizinecké policie v Ústí nad Labem dnes v noci kontrolovali na dálnici D8 ve směru do SRN osobní vozidlo s rakouskou SPZ, které řídil řidič bulharské státní příslušnosti. Policisté zjistili, že ve vozidle se nachází 6 osob bez dokladů, které shodně uvedli, že jsou Iráčané. Jednalo se o rodinu pěti sourozenců, ve složení 1 muž (22), žena (24) s 8 letou dcerou a dalšími třemi sestrami (18, 19, 20). Vzhledem k tomu, že nikdo z nich nedisponoval platným cestovním dokladem, oprávněním ke vstupu a pobytu na území ČR a nepožádali o mezinárodní ochranu, zahájili policisté řízení o správním vyhoštění, na jehož konci bude navrácení cizinců do domovského státu. Než se tak stane, bude rodina umístěna do zařízení pro zajištění cizinců v Bělé Jezové. Řidič vozidla, 57 letý muž bulharské státní příslušnosti, byl zadržen a policisté s ním již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu napomáhání k nelegálnímu pobytu (převaděčství).

Skupinu 4 vietnamských státních příslušníků spolu s řidičem vozidla pak včera v odpoledních hodinách převzali od kolegů z mobilního dohledu Celního úřadu kraje Vysočina policisté odboru cizinecké policie v Jihlavě. Vozidlo se slovenskou SPZ bylo kontrolováno na dálnici D1 ve směru na Prahu (137km). Řidič, 37 letý Ukrajinec, ve vozidle převážel dvě osoby, kdy při kontrole zavazadlového prostoru byly nalezeny další dvě. Skupinu cizinců nespojují žádné rodinné vazby a jedná se o dva dospělé muže, jednoho mladistvého a jednoho nezletilého chlapce. Oba chlapci byli předáni pracovníkům OSPOD (Orgán sociálně – právní ochrany dětí) s tím, že okresní soud v Jihlavě již rozhodl o jejich umístění do dětského domova. Zbylí dva muži nyní čekají na výsledek readmisního řízení, které v jejich případě policisté zahájili s cílem navrácení cizinců do státu, ze kterého k nám přicestovali, tj. na Slovensko. Nebude-li návrh české strany ze strany Slovenské republiky akceptován, budou muži umístěni do zařízení pro zajištění cizinců v Balkové a vyhoštěni z České republiky do domovské země. S řidičem již probíhá zkrácené trestní řízení v souvislosti se spácháním trestného činu převaděčství, na jehož výsledek si počká v policejní cele.

Ředitelství služby cizinecké policie každodenně realizuje na celém území ČR ve spolupráci s příslušnými odbory cizinecké policie při krajských ředitelství Policie ČR opatření směřující k potírání nelegální migrace. Výsledkem této činnosti, od začátku letošního roku, je 164 zajištěných tranzitních nelegálních migrantů a 11 odstíhaných převaděčů.

Praha 5.říjen 2018 plk. Mgr. Kateřina Rendlová Ředitelství služby cizinecké policie – tisková mluvčí

