Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policie seniorům na Novojičínsku

Připomenutí knihy Černá kronika aneb ze soudních síní

Dnešní páteční den uzavírá pětidenní preventivní akci Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje s názvem Policie seniorům. V rámci této akce policisté napříč celým krajem seznamovali seniory se základními zásadami bezpečného chování a při této příležitosti jim také připomenuli knihu Černá kronika aneb ze soudních síní. Tuto jedinečnou publikaci určenou seniorům vydalo v roce 2016 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Kniha obsahuje celkem dvanáct příběhů zachycujících nejčastější nebo nejzávažnější páchané trestné činy na seniorech, kdy na konci každého z příběhů se nachází ponaučení. Při připomenutí této knihy policisté seniorům některý z poučných příběhů také přečetli.

Preventivní akce Policie seniorům se zúčastnili i policisté z oddělení tisku a prevence v Novém Jičíně, kteří zavítali za seniory do Domova Příbor, knihovny v obci Kunín, a také do Sanatorií Klimkovice. Seniory po představení publikace Černá kronika aneb ze soudních síní a přečtení jednoho z příběhů upozornili na vynalézavost podvodníků, kteří využívají důvěřivosti starších občanů s úmyslem je připravit o jejich úspory a cennosti. K tomu, aby se vloudili k nim domů, neváhají použít různé legendy, ať už se jedná například o smyšlený odečet energií, vrácení přeplatku nebo legendu vnuk. Policisté dále posluchače seznámili se zásadami bezpečného nakupování či zásadami, které by měli dodržovat při pohybu na pozemních komunikacích. Seniorům byla také přiblížena práce policie a průběh trestního řízení, aby se v případě, že by se naneštěstí sami stali obětí protiprávního jednání, neváhali na policii obrátit. Na závěr besed policisté předali seniorům drobné dárečky v podobě křížovek a výše uvedených knižních publikací Černá kronika aneb ze soudních síní.

Nový Jičín 27. dubna 2018

nprap. Darina Knižátková

