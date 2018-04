Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policie pátrá po totožnosti neznámého muže

NOVOJIČÍNSKO - události

Policie se obrací na občany s žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti neznámého muže na přiložené fotografii. Podle dosud zjištěných informací, se měl tento muž v uplynulých dnech pohybovat na Novojičínsku. Jakékoliv poznatky týkající se této osoby prosím muž neznámé totožnosti neprodleně sdělte na bezplatnou linku 158 nebo na telefonní číslo 974 735 440 či 974 735 321.



K popisu muže uvádíme, že by měl být vysoký okolo 175 centimetrů, štíhlé postavy, zdánlivý věk okolo 30 let a měl by mít tmavě hnědé, na krátko střižené vlasy.

Za pomoc občanů děkujeme!





Nový Jičín 25. dubna 2018



nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





vytisknout e-mailem Google+