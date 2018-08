Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policie pátrá po muži, který kradl v jednom z benešovských hotelů

BENEŠOVSKO – V nestřežené chvíli odsud odcizil mobilní telefon a peněženku s hotovostí, osobními doklady a platební kartou. Pokud by byl dopaden a odsouzen, hrozí mu až dva roky za mřížemi.

Případ se stal ve čtvrtek 5. července letošního roku v hotelu na ulici Ke Stadionu v Benešově. Krátce před osmnáctou hodinou do tamní restaurace vstoupil neznámý muž, který využil příležitosti a v nestřeženém okamžiku odcizil z volně přístupného zázemí mobilní telefon a peněženku s doklady, peněžní hotovostí a platební kartou. Hned poté hotel opustil a není vyloučeno, že z místa odjel stříbrným vozidlem tovární značky Volkswagen Passat. Tímto jednáním se dopustil hned dvou trestných činů. Za krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku by mohl v případě odsouzení strávit za mřížemi až dva roky.

Případem se v současné době zabývají policisté obvodního oddělení Benešov, kteří po tomto neznámém muži intenzivně pátrají. Znají přitom i jeho podobu tak, jak ji zachytily kamery umístěné v prostorách restaurace. Jedná se o muže ve věku kolem 30 let, tmavých, krátce střižených vlasů. Výrazným markantem jsou blíže nespecifikovatelné změny pigmentu na předloktí jeho levé ruky v blízkosti palce, pravděpodobně tetování. V době činu byl oblečen do světlého trika s krátkým rukávem, vpředu s nápisem a logem ADIDAS. Na zadní straně trika ve vrchní části u límce měl vyobrazen blíže nezjištěný symbol. Mohlo by se jednat o kříž a kruhový obrazec pod ním. Podezřelý měl hovořit plynulou češtinou. Není vyloučeno, že z místa odjel v osobním motorovém vozidle tovární značky Volkswagen Passat, stříbrné metalické barvy, s nezjištěnou registrační značkou.

V souvislosti s tímto případem se nyní obracíme na širokou veřejnost s žádostí o pomoc a spolupráci. Jakékoliv poznatky k osobě tohoto podezřelého muže prosím neprodleně sdělte kterékoliv policejní služebně, nejlépe však přímo policistům Obvodního oddělení Benešov na telefonním čísle: 974 871 700, popřípadě se obraťte na operátory linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

2. srpna 2018

