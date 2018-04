Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policejní komisař obvinil muže ze dvou trestných činů

KLADENSKO – Kriminalisté dopadli muže po dvou dnech.

Kladenští kriminalisté obvinili 3. dubna 2018 devětatřicetiletého muže ze dvou trestných činů, a to ze zločinu loupeže v jednočinném souběhu s přečinem neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Výše uvedených trestných činů se měl dopustit 39letý muž z Kladenska tím, že ve čtvrtek 29. března 2018, v době mezi sedmou a devátou hodinou ranní, vnikl v obci Studeněves do rodinného domu. Zamířil přímo do kuchyně, kde seděl poškozený 69letý muž, kterého 39letý obviněný začal ohrožovat kuchyňským nožem a šermoval mu jím před obličejem. Následně k poškozenému přistoupil blíž, kopl jej do obličeje a poškozený spadl na zem. Devětatřicetiletý agresor vzal poté tři tkaničky od bot, kterými svázal poškozenému ruce a nakonec jej přivázal k madlům zásuvek kuchyňské linky. Dále se ujmul provazu, s nímž poškozenému opět svázal ruce a jedním koncem provazu jej uvázal k radiátoru. Tím ale ještě svazování neskončilo. Nakonec obviněný vzal z kuchyně anténní kabel, kterým poškozenému svázal obě nohy a konec tohoto kabelu opět přivázal k madlům kuchyňské linky. Až byl starší muž celý svázaný, obviněný se vydal prohledat byt, včetně osobních věcí poškozeného muže. Začal šacováním mikiny, v níž našel peněženku s finanční hotovostí v částce necelých 2 tisíc korun a platební kartu. K této kartě 39letý muž požadoval po poškozeném PIN kód, a když poškozený nereagoval, agresor mu stoupl nohou na hrudník. Poškozený z obavy o své zdraví mu kód sdělil. Obviněný pokračoval v prohledávání prostorů a odcizil několik krabiček cigaret, jídlo z mrazáku, vrtačku, mobilní telefon a osobní doklady poškozeného. S odcizenými věcmi odešel neznámo kam.

Kladenští kriminalisté po 39letém muži intenzivně pátrali za použití operativně pátracích prostředků, přičemž se jim podařilo tohoto muže po dvou dnech najít a následně zadržet ve Slaném v ulici Pražská.

Obviněný muž je stíhán vazebně a v případě odsouzení mu hrozí trest odnětím svobody na dvě léta až deset let.

nprap. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

6. dubna 2018

