Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pojistný podvod a Poškození cizí věci

SOKOLOVSKO – Muži hrozí až pětiletý trest.

Usnesení o zahájení trestního stíhání si od kriminalistů z Oddělení hospodářské kriminality v Sokolově převzal 46 letý muž ze Sokolovska, který je důvodně podezřelý ze spáchání pokračujícího přečinu Pojistný podvod v jednočinném souběhu s přečinem Poškození cizí věci.

Takového jednání se měl dopustit na konci ledna roku 2017 nejméně ve třech případech v Sokolově. Jako řidič osobního vozidla značky Volkswagen měl u každého případu bez objektivních příčin prudce brzdit, snížit rychlost vozidla tak, aby téměř zastavilo, aniž by k tomu měl vzhledem k aktuální dopravní situaci důvod. Tímto vyvolal stav, při kterém hrozilo, že do jeho vozidla narazí za ním jedoucí vozidlo. Tím by vznikla škoda na majetku a současně s tím i pojistná událost, s níž je spojeno právo na plnění ze zákonného pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Ani v jednom případě na štěstí nedošlo k dopravní nehodě z důvodu rychlé reakce řidičů.

Řidič měl dále pokračovat v jízdě ve směru na Dolní Rychnov, kde měl začít předjíždět ve stejném směru jedoucí kolonu vozidel po hlavní komunikaci. Do levého jízdního pruhu měl vjet ve chvíli, kdy již z výjezdu z areálu společnosti vyjížděl nákladní automobil, který odbočoval vpravo. V jízdě vlevo měl pokračovat i přesto, ačkoliv si musel být vědom toho, že pokud se nezařadí zpět do pravého jízdního pruhu mezi předjížděná vozidla, kde byl dostatečný prostor, případně nezastaví, dojde ke srážce. V předjíždění měl pokračovat, do kolony vozidel se ani nepokusit zařadit, nezačít brzdit nebo jednat jiným způsobem, aby odvrátil střet s nákladním vozidlem. Do nákladního vozidla měl narazit v době, kdy toto již stálo na hlavní komunikaci ve směru své jízdy. Při dopravní nehodě došlo k celkové škodě necelých 70 tisíc korun.

Za uvedené jednání mu tak v případě prokázání viny může hrozit až pětiletý trest odnětí svobody nebo peněžitý trest.

nprap. Zuzana Týřová

9. 1. 2018

vytisknout e-mailem Google+