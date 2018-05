Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Služeb harrachovských hotelů si užíval zdarma

SEMILSKO - Z přečinu podvodu se zodpovídá 38letý muž z Pardubic.

Dne 24. dubna navštívil Harrachov 38letý turista z Pardubic, který se téhož dne ubytoval v jednom z místních hotelů. Součástí jeho služeb jsou snídaně a volný přístup do sauny. Muž zde strávil čtyři noci, a když se 27. dubna neukázal u snídaně, zaťukala na dveře jeho pokoje recepční, aby ho zkontrolovala. Na klepání nikdo nereagoval, tak dveře otevřela a zjistila, že se v pokoji nenacházejí žádné jeho osobní věci. To ji trochu zaskočilo, protože za svůj pobyt nezaplatil. Domnívala se, že se ještě vrátí, aby svůj dluh ve výši 5080 korun vyrovnal, ale to se nestalo.

Stejnou zkušenost s tímto hostem měli následně majitelé dalšího hotelu a jedno penzionu v Harrachově, kde všude vesele využíval jejich příjemného zázemí a servisu, aniž by ho to stálo jedinou korunu. Pověstná klec na něj spadla až ve čtvrtém harrachovském ubytovacím zařízení, kam se donesla informace o muži z Pardubic, který utíká z hotelů bez placení. Šikovný recepční si proto hned první den zkontroloval v návštěvní knize jeho osobní údaje, pod kterými tu byl zapsaný, a tak podvodníka odhalil. Podezřelý si zde objednal pokoj 7. května a chtěl zůstat do 11. května. ilustrační foto

Plány mu překazili přivolaní policisté místního obvodního oddělení, kteří si pro něj po upozornění vedení hotelu přišli přímo na pokoj. Na jejich přímou otázku, zda má peníze na zaplacení ubytování, odpověděl, že ne. A nelhal. Jedná se totiž o bezdomovce bez jakýchkoliv příjmů, který má trvalé bydliště hlášené na pardubickém magistrátu. Do Harrachova si prý vyrazil proto, že má rád hory. To, že za své ubytování nikde neplatil, se snažil omluvit tím, že čeká na peníze z jakési brigády, které stále nepřicházejí.

Policisté zjistili, že se choval stejně i na Nymbursku, kde také utekl několika místním hoteliérům bez placení poté, co využil služeb jejich zařízení, a že z toho důvodu proti němu vede obvodní oddělení policie v Poděbradech trestní stíhání pro přečin podvodu. Veškerý spisový materiál proto předali svým kolegům z Poděbrad, kteří jeho trestní stíhání rozšíří o harrachovské případy. O jeho vině a trestu bude rozhodovat Okresní soud v Nymburku. Do té doby zůstane v policejní cele, odkud bude rovnou eskortován k příslušnému soudci. V této souvislosti mu nyní hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Ubytovacím zařízením v Harrachově dluží celkem 9 200 korun.

11. 5. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+