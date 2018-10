Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodníci odešli s nepořízenou

LETOVICKO: Když si seniorka chtěla finanční kompenzaci ověřit, podvodníci rychle zmizeli.

V pravé poledne v Letovicích zazvonila u dveří do rodinného domku seniorů podezřelá dvojice. Muž se ženou se představili jako pracovníci energetické společnosti s tím, že přináší finanční kompenzaci za zvýšení cen energií. V ruce s pětitisícovkou oba podvodníci neodmítli pozvání do příbytku skoro osmdesátiletého muže a jeho manželky. Tam pak spustili obvyklý scénář s prosbou o rozměnění peněz. Jenže narazili. Když seniorka prohlásila, že si vše telefonicky ověří na infolince energetické společnosti, vykutálená dvojice rychle, aniž by cokoliv odcizila, zmizela.

por. Bohumil Malášek, 3. října 2018

Související dokumenty podvodníci_0310.mp3

Velikost souboru:649,8 KB / formát MP3

