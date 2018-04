Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podvodnice ukradla peníze seniorce

LOUNY – Podvedené seniorky.

Na okrese Louny se množí případy lstivého okradení seniorů. Konkrétně na Žatecku už došlo k dvěma případům. Situace jsou podobné a policisté z minulosti způsob provedení už moc dobře znají. Žena seniorkám měla tvrdit, že má pro ně finanční přeplatek a tím se vlákat do jejich přízně. Přeplatek však ani v jednom případě neměla u sebe v přesné částce a žádala seniorky o rozměnění. Takto zřejmě pachatelka zjistila, kde mají seniorky uschované peníze. Až když odešla pryč, ženy zjistily, že jsou okradené.



Snažíme se seniory na tyto nekalé aktivity upozorňovat, ale bohužel podvodníci využívají dobrosrdečnosti a důvěřivosti těchto zranitelných lidí. I když osoby vypadají důvěryhodně, doporučujeme si je prověřit. Pokud se jedná například o plynaře, opraváře či pracovníka úřadu nechte si předložit průkaz nebo zavolejte na příslušnou instituci. Pamatujte, že je nemusíte vpouštět za dveře a tím do svého soukromí. Důležitou poučkou a upozorněním také je, že veškeré přeplatky nikdo nenosí v podobě finanční hotovosti, ale instituce vám je zašle například složenkou.



Nenechte se obelstít a raději se řiďte heslem: „Důvěřuj, ale prověřuj“



Další doporučující rady pro seniory naleznete v TOMTO ODKAZU.





V souvislosti s těmito případy, chceme poprosit veřejnost o pomoc. Pokud se s podobným případem, zejména na Žatecku, v poslední době někdo setkal a má informace, které by přispěly k objasnění případu, nechť se obrátí na nejbližší služebnu policie nebo na linku 158.





prap. Mgr. Irena Pilařová

Oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

24. dubna 2018



vytisknout e-mailem Google+