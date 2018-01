Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Podvodné jednání

SOKOLOVSKO – Poškozeným dluží více jak půl milionu korun.

Kriminalisté z Oddělení hospodářské kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání proti 43 letému místnímu muži, kterého obvinili ze spáchání zločinu Podvod.

Takového jednání se měl dopustit v prosinci roku 2014 tím, že v úmyslu získat finanční prostředky pro svojí potřebu, vylákal od 70 letého muže částku kolem 500 tisíc korun, od 42 leté ženy částku kolem 245 tisíc korun a od 55 leté ženy 14 tisíc euro, což je v přepočtu kolem 385 tisíc korun. A to pod nepravdivou záminkou údajného odkoupení blíže nespecifikované pohledávky, s jejím následným prodejem, přičemž poškozeným přislíbil vrácení předmětných finančních prostředků do stanovené doby. Finanční prostředky však užil pro vlastní potřebu. Po několika urgencích poškozených, vrátil celou částku pouze poškozenému muži a kolem 75 tisíc korun mladší z poškozených žen. Celkem tak způsobil škodu kolem 555 tisíc korun. Takového jednání se dopustil i přesto, že byl za takový trestný čin v posledních třech letech potrestán soudem. Nyní mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na osm let za způsobenou značnou škodu.

nprap. Zuzana Týřová

11. 1. 2018

vytisknout e-mailem Google+