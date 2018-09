Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod za 35 000 000

Jihočeští kriminalisté vazebně stíhají muže pro podvody, chtěl zmizet v zahraničí.

Jihočeští kriminalisté, kteří se specializují na nejzávažnější hospodářské trestné činy, obvinili ze zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie a také z krácení daně poplatku a podobné povinné platby pětačtyřicetiletého muže z Domažlic.

Jako jednatel společnosti s honosným názvem korporace …., nejdříve v Praze a posléze v Písku obchodoval zcela po svém, podvodně. Nejenže předkládal nepravdivé faktury pro zdanění, ale přestože bylo podnikání převážně fiktivní, požádal ministerstvo průmyslu a obchodu o dotaci na nová pracovní místa v rámci vyhlášeného výzvy operačního programu podnikání a inovace. Prezentoval se jako úspěšný podnikatel v oblasti poskytování cloudových služeb. Uváděl a dokladoval zaměstnání několika osob, ty však nikdy neuzavřely pracovní smlouvu ani žádnou dohodu s podvodnou cloudovou korporací. Také ve společnosti nikdy skutečně nepracovaly.

Na stopu tohoto podvodu za více jak 35 000 000 korun přivedli kriminalisty pracovníci finančního úřadu.

Kriminalisté v rámci prověřování tohoto podvodného jednání muže zadrželi v bydlišti jeho matky. Pravděpodobně se snažil skrývat. Vyšetřovatelé pracovali s operativní informací, že muž ví o žhavé půdě pod nohami a plánuje zmizet v Brazílii. Podle šetření kriminalistů muž nikdy řádně nepodnikal, vše byly jen podvody. Při problémech s placením výživného již jednou v zahraničí zmizel. V současné době je vyšetřován vazebně. V případě, že by byl pro uvedené skutky odsouzen, hrozil by mu trest odnětí svobody ve výši pěti až deseti let.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

26. září 2018

