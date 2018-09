Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod za 14 milionů

Jihočeští kriminalisté obvinili dvojici podnikatelů ze závažného podvodu, odebírali zboží i služby a neplatili...

Ze zvlášť závažného zločinu podvodu, spáchaného formou spolupachatelství, obvinili kriminalisté, specializující se na hospodářské delikty, dva muže. Oba obvinění (nar. 1974 a nar. 1960) způsobili škodu ve výši bezmála 14 000 000 korun. Podnikali totiž převážně pro sebe a po svém, mnoha dalším obchodním partnerům tak velmi zkomplikovali život i podnikání.

Podle obvinění totiž tito muži z Jindřichohradecka v rámci své společnosti A… podnikající ve stavebnictví a dopravě, po vzájemné domluvě a v součinnosti objednávali i odebírali, sami či prostřednictvím zaměstnanců, v Jindřichově Hradci i dalších místech zboží a služby. Vždy se samozřejmě zavázali vše uhradit, přestože věděli, že nedokáží svým závazkům dostát.

Od července 2015 do října 2016 tak svým věřitelům, dřívějším obchodním partnerům, způsobili zmiňovanou škodu. Samozřejmě všem tajili, že jejich firma má finanční problémy. Za společnost vystupovali jako jednatel i společník a jako prokurista. V případě odsouzení hrozí oběma mužům trest odnětí svobody v délce od pěti do deseti let.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

15. září 2018

