Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Podvod a Zpronevěra

SOKOLOVSKO – Přišel si na více jak 200 tisíc korun.

Kriminalisté z Oddělení hospodářské kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 29 letého muže z Mostecka, kterého obvinili ze spáchání pokračujících přečinů Zpronevěra a Podvod.

Během měsíců duben až květen roku 2017 byl pověřen na základě plné moci od majitele obchodní společnosti, aby vybral od klientů, kteří dluží společnosti, nájemné za dopravní prostředky. To následně učinil, avšak vybrané částky neodevzdal obchodní společnosti, nýbrž je použil pro vlastní potřebu. Celkem způsobil na zpronevěřené finanční hotovosti škodu kolem 156 tisíc korun.

V dalším případě měl téměř ve stejnou dobu na různých místech po celé České republice, v úmyslu opatřit si pro sebe finanční prostředky, nabídnout dlužitelům uzavření nových výhodnějších smluv o nájmu dopravního prostředku. Požadoval však po nich dopředu úhradu mimořádné splátky. Přišel si tak na více jak 70 tisíc korun. Žádnou smlouvu do současné doby neuzavřel ani neposkytl do pronájmu motorové vozidlo. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest za způsobenou větší škodu.

nprap. Zuzana Týřová

18. 1. 2018

