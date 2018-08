Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podnapilý řidič havaroval

MÝTO – Za jízdy telefonoval, na mokré vozovce nezvládl řízení a vyjel do silničního příkopu, kde poškodil oplocení.

Rokycanští dopravní policisté přijali včerejšího dne kolem 23:00 hod. oznámení o nehodě, která se stala na komunikaci u obce Mýto. Po uvedené silnici jel ve směru od obce Holoubkov na Mýto 31letý řidič s osobním vozidlem značky Renault. Z dosavadního šetření vyplývá, že se řidič nevěnoval řádně řízení – za jízdy telefonoval – a zároveň nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla stavu a povaze komunikace, na mokré silnici nezvládl řízení, vyjel do protisměru a následně do silničního příkopu, kde se vozidlo několikrát otočilo přes střechu a poškodilo při tom oplocení pozemku. Poté byl vůz odmrštěn zpět na komunikaci, kde zůstal ležet na střeše. S řidičem policisté provedli dechovou zkoušku a zjistili, že muž řídil navíc i pod vlivem alkoholu. Při provedené dechové zkoušce naměřil přístroj 1,21 a 1,26 promile alkoholu. Policisté proto muži zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Z místa byl zraněný řidič převezený do nemocnice k dalšímu ošetření. Rokycanští dopravní policisté vzniklou celkovou škodu odhadli na 80 000 korun. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nehodou se i nadále zabývají a čekají na výsledky rozborů řidičovy odebrané krve.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

14. 8. 2018

