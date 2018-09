Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podezřelé internetové obchodování

Českokrumlovsko – Pozor! Výhodná cena nemusí vždy znamenat dobrý obchod.

Nakupování prostřednictvím internetových obchodů a bazarů je mezi lidmi stále populárnější. Není divu, šetří cenný čas, je možné vybírat z velkého množství zboží, člověk může nakupovat z pohodlí domova a zboží mu může být doručeno do místa bydliště. Většinou se jedná o pohodlný a výhony způsob získávání vyhlédnutého zboží, pokud se nakupující řídí základními pravidly nakupování na internetu. V internetovém prostředí je možné narazit i na nepoctivé rádoby „obchodníky“, a proto je důležité chovat se obezřetně a zbytečně neriskovat. Před nákupem je důležité přečíst si recenze a zjistit co nejvíce informací o prodávajícím. Nenechat se zlákat nápadně levnými cenami. Pokud je to možné, kupující by se měl vyvarovat, odesílání peněz předem. Vždy dbát na ochranu osobních údajů a nikomu nesdělovat hesla k účtům nebo PIN platebních karet. Věnovat dostatek času a pozornosti podmínek prodeje. Nejbezpečnější nákup je při osobním předání zboží.

Pokud člověk základní pravidla ignoruje, může přijít o nemalé finanční prostředky.

Českokrumlovští kriminalisté upozorňuje na podezřelé obchodování na e-shopu VVOUCHER.NET, kdy potencionální zákazníci provedou registraci, vyberou si zboží za velmi výhodné ceny a po jeho vložení do košíku většinou zjistí, že jedinou možností platby je využití kryptoměny. Po tomto zjištění většina zákazníků ukončí objednávku bez jejího potvrzení, přesto jsou jim v několika následujících emailech odesílány výzvy k úhradě závazku, výhružky soudními jednáními, exekučními řízeními pod hlavičkou Exekutorské komory a zveřejněním jejich údajného závazku na různých inzertních serverech. Skutečný správce webu je nekontaktní a využívá údajů právnické osoby, která web fakticky neprovozuje.

V případě, že jste se stali účastníky takového jednání, v žádném případě nepodlehněte nátlaku, požadovanou částku neplaťte a kontaktujte zpracovatele OHK Český Krumlov: por. Martin Jakeš, tel. 974 232 353.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

2. září 2018

