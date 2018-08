Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pod vlivem drog i přes zákaz řízení usedl za volant

LIBERECKO - V sobotu krátce po půlnoci brázdil ulicemi v centru Liberce mladý řidič ve vozidle Škoda Fabia. Neunikl však pozornosti policistů z oddělení hlídkové služby.

O tom, že je stále mnoho řidičů, kteří usedají za volant i přesto, že mají úřady uloženy platné zákazy řízení motorových vozide, svědčí hned dva případy z uplynulého víkendu. Jeden z řidičů nejen, že neměl za volantem co dělat, ale navíc byl pod vlivem drog.

První případ řešili policisté v sobotu 11. srpna 2018 v Českém Dubu. V dopoledních hodinách prováděli českodubští policisté hlídkovou činnost ve městě a u křižovatky ulic Husova a Masarykova si povšimli jedoucího osobního vozidla VW Passat Variant. Vozidlo jelo směrem k náměstí. Policisté však díky dobré místní znalosti tušili, kdo sedí za volantem vozu, proto se rozhodli vozidlo zkontrolovat. Hlídka se za vozidlem rozjela a v ulici U Školy vozidlo předepsaným způsobem zastavila. Policisté provedli kontrolu vozidla a také dokladů potřebných k řízení motorových vozidel. Kontrolou v evidenci zjistili, že muž sedící za volantem má opakovaný platný zákaz řízení všech motorových vozidel rozhodnutím Magistrátu města Liberec platný až do dubna roku 2019, dále rozhodnutím Magistrátu města Liberec platný až do května roku 2019 a rozhodnutím Magistrátu města Liberec platný až do listopadu roku 2019.

Policisté muži sdělili ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření ze spáchání přečinu "maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání", za který mu nyní hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

orientační test na drogy - pozitivníDruhého hříšníka kontrolovali policisté z oddělení hlídkové služby v sobotu krátce po půnoci v centru Liberce. Policisté si v ulici U Lomu povšimli projíždějícího vozidla Škoda Fabia. I v tomto případě policisté díky dobré místní znalosti ihned věděli, kdo je mužem za volantem. Hlídka se rozhodla v ulici Na Ladech vozidlo zkontrolovat. Poté, co policisté řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných pro provoz a řízení motorových vozidel, ten žádné policistům nepředložil. Muž však s policisty spolupracoval a své jméno a nacionále jim sdělil. V evidenci zjistili, že i tento muž neměl za volantem co dělat. Městským úřadem ve Frýdlantu měl uložen zákaz řízení motorových vozidel, platný až do ledna roku 2019. Hlídka muže zadržela a převezla jej na policejní služebnu obvodního oddělení Liberec - Centrum. Jelikož se muž choval zmateně a z jeho očí bylo patrné, že je zřejmě pod vlivem nějaké návykové látky, podrobili jej policisté orientační dechové zkoušce na alkohol. Ta byla negativní. Následně u muže provedli i orientační test na drogy, ten však byl již s výsledkem pozitivním na amphetamin a methamphetamin. I tento muž skončil zbytek noci v policejní cele.

Během neděle mu policisté sdělili ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření ze spáchání přečinu "maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání" a muže ze zadržení propustili na svobodu.



13. 8. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

