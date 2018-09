Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pod ruku bral vše, co se v kiosku nacházelo

PLZEŇ – Pachatel odcizil od všeho něco a způsobil škodu přes 120 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Slovany se zabývají případem krádeže věcí z kiosku, který stál ve Starém Plzenci na místním koupališti. Dosud neznámý pachatel bral vše, co mu pod ruku přišlo. Výčet odcizených věcí se nevejde téměř na stránku A4. Pachatel překonal za pomocí síly řetěz u vstupních vrátek souvislého oplocení a vstoupil na pozemek, kde se nacházel kiosek. Následně se proboural do vnitřních prostor, odkud odcizil zboží v hodnotě přes 120 000 korun. Kávovar, repro bedny, kufřík s nářadím, piva, sušenky, skleničky, alkoholické nápoje, balení hranolek, rozkládací lehátka,nanuky a další desítky zboží skončily v rukou pachatele či pachatelů. Policisté na místě zajistili maximální počet stop a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Jelikož byla krádeží způsobena větší škoda (tou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 korun), hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 5 let.

prap. Hana Rubášová

26. září 2018

